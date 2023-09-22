В Архангельской области началась спортивная реабилитация ветеранов СВО

Для них, в частности, будут проводить занятия адаптивной физической культурой

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Архангельская область начала работу по спортивной реабилитации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации региона. Подписано соглашение о взаимодействии спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва области и регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

"Мы начинаем очень важную работу по реабилитации и социализации бойцов, получивших тяжелые ранения. Занятия физкультурой и спортом помогут им быстрее адаптироваться к мирной жизни, дадут стимул к развитию. Помимо этого, мы организуем для них встречи с нашими паралимпийскими чемпионами, такими как Светлана Сергеева и Александр Яремчук", - приводит пресс-служба слова президента Олимпийского совета Архангельской области Андрея Багрецова.

Для участников СВО будут проводить занятия адаптивной физической культурой и спортом, спортивные и физкультурные мероприятия. На сегодняшний день за помощью в региональный филиал фонда обратились 11 ветеранов боевых действий из различных муниципалитетов региона. С двумя участниками СВО уже начали работать сотрудники областной спортивно-адаптивной школы. "Начать можно просто с посещения тренажерного зала, где созданы условия для занятий людей с инвалидностью. Для тех, кто желает заняться спортом серьезно, наши наставники готовы провести открытые тренировки по следж-хоккею, легкой атлетике, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, плаванию", - цитирует пресс-служба директора спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Архангельской области Екатерину Жданову.

28 сентября для ветеранов СВО проведут открытую тренировку в фитнес-клубе.