Глава ФАДН предложил внести в учебные программы авторов национальных субъектов

Среди них осетинский поэт Коста Хетагуров и татарские поэты Муса Джалиль и Габдулла Тукай

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 22 сентября. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов предложил внести в учебные программы трех авторов из национальных субъектов страны, среди них осетинский поэт Коста Хетагуров и татарские поэты Муса Джалиль и Габдулла Тукай.

"Вчера мы много говорили о том, какой вклад вносили в создание культуры нашей страны представители наших национальных субъектов. Много говорили о Расуле Гамзатове, слава Богу, что он вновь возвращен в учебную программу. Но, мне кажется, этого заслуживает и Коста Хетагуров, Муса Джалиль, и, конечно, Габдулла Тукай - татарский Пушкин", - сказал он на пленарном заседании IX парламентского форума "Историко-культурное наследие России" на тему: "Культурное наследие - основа межнационального взаимопонимания народов России".