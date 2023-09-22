В Подмосковье для участников "Активного долголетия" провели более 1 тыс. экскурсий

Мероприятия посетили почти 30 тыс. человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. экскурсий организовали для участников подмосковного проекта для старшего поколения "Активное долголетие" летом. Их посетили почти 30 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Среди всех летних активностей наши долголеты с наибольшим удовольствием посещают экскурсии. За это лето на экскурсиях побывали почти 30 тыс. участников, а это более 1 тыс. экскурсий. Проект становится все более популярным и возможностей для досуга все больше", - привели в сообщении слова министра соцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В министерстве рассказали, что в этом году участникам проекта доступно свыше 80 экскурсионных маршрутов.

В пресс-службе добавили, что подмосковный проект "Активное долголетие" объединил уже более 260 тыс. жителей старшего поколения. Ежемесячно к проекту присоединяются около 10 тыс. новых участников.