Абрамченко поддержала инициативу по первичной переработке древесины лесхозами

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала инициативу по наделению лесхозов правом заготовки и первичной переработки древесины, сообщает ее пресс-служба.

В ходе рабочей поездки в Республику Татарстан Абрамченко обсудила с главой республики Рустамом Миннихановым меры поддержки лесопромышленного комплекса и эффективность ведения лесного хозяйства, а также посетила лесной селекционно-семеноводческий центр Республики Татарстан, лесопожарный центр и деревообрабатывающий комбинат.

"Виктория Абрамченко также поддержала предложения главы Республики Татарстан Рустама Минниханова по наделению лесхозов правом заготовки и первичной переработки древесины. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении, правительство готовит официальный отзыв. Согласно законопроекту, региональные госучреждения, осуществляющие ведение лесного хозяйства, наделяются правом осуществлять заготовку древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений при соблюдении ряда условий", - говорится в сообщении.

Минприроды России совместно с Рослесхозом поддержали данный законопроект с учетом доработок. Так, законопроект предусматривает возможность заготовки, первичной переработки древесины госучреждениями на основании договора купли-продажи в случае, если при проведении открытого аукциона для нужд малого и среднего предпринимательства, договор не был заключен в связи с уклонением победителя аукциона, либо соответствующий аукцион признан несостоявшимся.