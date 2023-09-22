В Смоленской области введут дисконтную карту для участников СВО и их семей

Она позволит получать скидки на обучение, медицинские, парикмахерские и другие услуги, товары для дома, продукты питания от партнеров проекта

ТАСС, 22 сентября. Социальную дисконтную карту "Zа Добро" для участников СВО и членов их семей введут с 1 октября в Смоленской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

"С 1 октября вводим в регионе социальную дисконтную карту "Zа Добро" для участников СВО и членов их семей. Карта "Zа Добро" позволит получать скидки на обучение, медицинские, парикмахерские и другие услуги, товары для дома, продукты питания от партнеров проекта. На данный момент более 60 компаний в Смоленске и области уже подтвердили свою готовность принять в нем участие", - написал он.

Анохин уточнил, что помощь и поддержка участников спецоперации и членов их семей находится в приоритете у правительства региона. Чтобы получить карту, необходимо обратиться в отдел соцзащиты населения по месту регистрации. "Уверен, что проект будет расти, и к нему присоединятся еще многие смоленские компании, чтобы внести свой вклад в большое общее дело", - добавил Анохин.