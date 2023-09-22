Курс вузов по истории России в этом году дополнят присоединением новых регионов

Как заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, курс для исторических специальностей, который сейчас реализуется в университетах, должен вмещать в себя весь период российской истории

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ уже в этом учебном году включит в курс истории России присоединение к РФ в 2022 году новых регионов. Об этом рассказал ТАСС заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

"Сюжеты, связанные с вхождением новых регионов в состав России, обязательно будут освещены. <…> Уже в этом учебном году в рамках дисциплины "История России" [в вузах] будут об этом рассказывать", - сказал Могилевский.

Он подчеркнул, что курс истории России для исторических специальностей, который сейчас реализуется в университетах, должен вмещать в себя весь период российской истории: от древнейших времен до современных событий.

С 23 по 27 сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября того же года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении к России. 4 октября 2022 года Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.