На севере Москвы открыли памятную доску генерал-лейтенанту авиации Долгушину

Сергей Долгушин за время Великой Отечественной войны выполнил почти 500 боевых вылетов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации Сергею Долгушину открыли на улице Песчаной на севере Москвы, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"На севере Москвы открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту авиации Сергею Долгушину. Ее установили на доме по адресу: улица 2-я Песчаная, дом 6, корпус 2, где Сергей Федорович прожил с 1971 по 2011 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что памятную доску с барельефом изготовили из бронзы и серого гранита. Инициатором установки выступила Межрегиональная общественная организация "Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области".

"В соответствии с решением Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры при правительстве Москвы, каждый год мы открываем порядка пяти мемориальных досок Героям Советского Союза и Российской Федерации. Мемориальная доска Сергею Долгушину стала первой в 2023 году. Сергей Федорович Долгушин за время Великой Отечественной войны выполнил почти 500 боевых вылетов. Мемориальную доску установили на доме, где он жил 40 лет", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.