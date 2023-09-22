Юбилейный форум "Историко-культурное наследие России" пройдет в 2024 году в Новгороде

В 2023 году форум приурочили к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова

ДЕРБЕНТ /Дагестан/, 22 сентября. /ТАСС/. Юбилейный X парламентский форум "Историко-культурное наследие России" пройдет в Великом Новгороде в 2024 году. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Поддерживаем предложение Андрея Сергеевича Никитина, губернатора Новгородской области, юбилейный десятый форум провести в Новгороде. <...> Решение принято, начинаем уже с завтрашнего подготовку к следующему форуму. Спасибо вам большое. Уверена, что все пройдет замечательно" - сказала она на пленарном заседании IX форума "Историко-культурное наследие России".

В 2023 году форум приурочили к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. В работе участвует делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко, а также глава Дагестана Сергей Меликов, представители федеральных и региональных органов власти, общественных структур и парламентарии из 17 стран.