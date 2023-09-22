На Кубани намерены завершить подготовку к осенне-зимнему сезону до середины октября

По данным первого замгендиректора ПАО "Россети Кубань" Эдгара Армаганяна, ремонтную программу выполнили на 90%

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. В Краснодарском крае должны завершить подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду не позднее 15 октября. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев, выступая на совещании по подготовке энергетического комплекса региона к зиме.

"Уже к 15 октября необходимо завершить ремонт на всех объектах энергетики, сформировать аварийные бригады, запас техники, к этому же сроку важно окончить реконструкцию крупнейшей питающей станции "Тихорецкая" - от нее зависит энергоснабжение 75% потребителей региона", - сказал Кондратьев. Он напомнил, что минувшим летом удалось избежать серьезных аварий, хотя был зафиксирован максимум потребления электроэнергии. "Однако зимой любые сбои могут оставить людей не только без света, но и тепла, нужно тщательно и своевременно подготовить электросетевой комплекс к отопительному сезону", - заметил губернатор.

Первый заместитель гендиректора ПАО "Россети Кубань" Эдгар Армаганян проинформировал, что энергетики отремонтировали более 3,8 тыс. км линий электропередачи, заменили почти 6,5 тыс. опор, расчистили от древесно-кустарниковой растительности порядка 1,3 тыс. га вдоль трасс воздушных линий электропередач, отремонтировали более 600 трансформаторных подстанций. Таким образом, отметил он, ремонтная программа выполнена на 90%.

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, предприятия региона привели в порядок питающие центры и трансформаторные подстанции, здесь также сформированы аварийно-восстановительные бригады, спецтехника, есть необходимый запас резервных источников снабжения электроэнергией.