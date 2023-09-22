В Москве ветеринары извлекли из корги 730 г камней

После операции пес полностью восстановился и чувствует себя хорошо

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ветеринары в Москве спасли корги, который съел политые маринадом от шашлыка камни, всего из собаки извлекли мелкий щебень весом 730 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

Там пояснили, что вместе с корги по кличке Хаммер хозяева отдыхали на даче. Во время приготовления шашлыков маринад попал на камни садовой дорожки, и собака успела ими "полакомиться".

"На следующий день камни так и не вышли естественным путем, и владельцы приняли решение обратиться в Советскую госветклинику. Ветеринарный врач Наталья Сергеевна Павлова осмотрела питомца: даже при пальпации камни в ЖКТ корги были хорошо ощутимы. Пациента отправили на рентген для определения точного количества инородных тел. Снимок не оставил сомнений, животное необходимо было срочно оперировать. Во время хирургического вмешательства Наталья Павлова извлекла из ЖКТ собаки целую миску мелкого щебня общим весом 730 г", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что после сложной операции питомцу назначили курс послеоперационных капельниц. Хозяева посетили с Хаммером все процедуры, сейчас пес полностью восстановился после произошедшего и чувствует себя хорошо.

В столице работают 26 государственных ветеринарных клиник, в которых питомцам оказывают помощь квалифицированные специалисты. Записаться на прием можно по единому номеру госветслужбы Москвы +7(495)612-04-25 (круглосуточно) или онлайн на портале mos.ru.