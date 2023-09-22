В России с начала года изъяли более 17,5 тонн наркотиков

Как сообщили в МВД, по сравнению с 2022 годом, на 17% возросло число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 17,5 тонн наркотических и психотропных веществ изъяли в России за восемь месяцев 2023 года. В пресс-центре МВД России ТАСС сообщили, что из них 15 тонн было изъято сотрудниками органов внутренних дел.

В сравнении с 2022 годом, добавили в ведомстве, число преступлений, совершенных для сбыта таких веществ, возросло на 17%, а их удельный вес в числе связанных с незаконным оборотом наркотиков преступлений вырос с 61,8% до 66%.

В МВД отметили, что 26% от общего числа тяжких и особо тяжких посягательств приходится на связанные с незаконным оборотом наркотиков деяния.