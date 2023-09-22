В России почти на треть сократилось количество ложных сообщений об угрозах взрыва

Как сообщили в МВД, на 10,4% снизилось количество преступления в общественных местах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Количество ложных сообщений об актах терроризма за январь - август текущего года сократилось в России почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Отмечается снижение числа заведомо ложных сообщений об акте терроризма на 29,9%", - сказали в пресс-центре.

По данным МВД, также на 10,4% снизилось количество преступления в общественных местах. "На 24,4% меньше грабежей, на 25% - краж, на 12,3% - разбойных нападений", - добавили в министерстве. На дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено на 41,7% меньше разбойных нападений и на 34,3% - грабежей.

Как отметили в пресс-центре, на 3,4% больше раскрыто преступлений прошлых лет, почти треть из них - тяжкие и особо тяжкие. "Оперативная обстановка в стране остается под контролем МВД России и других правоохранительных ведомств", - подчеркнули в МВД.