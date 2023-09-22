Роспотребнадзор заявил о снижении уровня профзаболеваемости в два раза за 20 лет

На заседании коллегии ведомства по теме "Управление здоровьем работающего населения - гигиеническая оценка условий и внедрение технологии оценки профессиональных рисков" оценили существующие системы идентификации условий труда и систему организации и проведения профилактических медосмотров

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Уровень профессиональной заболеваемости в России за последние 20 лет снизился в два раза, сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора по итогам заседания коллегии Роспотребнадзора по теме "Управление здоровьем работающего населения - гигиеническая оценка условий и внедрение технологии оценки профессиональных рисков".

"На основе анализа профессиональной заболеваемости в РФ за последние 20 лет участники оценили существующие системы идентификации условий труда и систему организации и проведения профилактических медосмотров. Отмечено, что уровень профессиональной заболеваемости за 20 лет снизился в два раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие специалисты Роспотребнадзора, представители научных учреждений, а также представители Минздрава, Минтруда, Федерации независимых профсоюзов России. "Участники коллегии обратили внимание также на необходимость гармонизации методики проведения специальной оценки условий труда, утвержденной Минтрудом России, с методологией проведения гигиенической оценки факторов рабочей среды и трудового процесса, принятой в Роспотребнадзоре", - сказано в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также поручила организовать рабочую группу для проработки вопросов, связанных с гигиенической оценкой условий труда и внедрением технологий оценки профессиональных рисков. В частности, необходимо подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и методологии оценки уровней профессионального риска.