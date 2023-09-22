Собянин: территорию у рек Шмелевки и Кузнецовки благоустроили

Проект разрабатывали с учетом пожеланий местных жителей, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Комплексное благоустройство выполнили на юге столицы в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Создали новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. Проект разрабатывали с учетом пожеланий местных жителей. Перед нами стояло несколько задач: убрать многочисленные заборы, чтобы люди могли свободно гулять; очистить и реабилитировать территории; создать новые функциональные зоны и площадки. Все удалось", - написал мэр.

Он уточнил, что в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово, где живут больше 280 тыс. человек, появилось крупное пространство для отдыха. "За последние годы эти районы очень преобразились, стали еще комфортнее для жителей. Здесь привели в порядок улицу Шипиловскую и Ореховый бульвар, создали общественное пространство в Гурьевском проезде. Открыли новое здание школы на улице Ясеневой. Годом ранее рядом появился детский сад на 345 мест", - перечислил Собянин.

По его словам, также была приведена в порядок территория школы на улице Мусы Джалиля. "После комплексной реконструкции вновь принимает пациентов детская поликлиника №12 филиала №1, в ближайшее время по новому медицинскому стандарту заработают две обновленные взрослые поликлиники - №214 и №166, филиал №3. На юге Москвы создали первый в городе Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский". Каширское шоссе на пересечении с МКАД сделали удобнее для маломобильных горожан", - добавил мэр.

Кроме того, была отремонтирована детская школа искусств "Родник", построен спорткомплекс школы олимпийского резерва "Юг", а для старшего поколения заработали центры московского долголетия.