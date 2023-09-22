В исследовании обновленного "Спутника V" примут участие около 100 человек

Разрешение на проведение клинических исследований Минздрав выдал 13 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Около 100 человек примут участие в III-IV фазах клинических исследований обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V". Такое же число участников предполагается и в исследованиях препарата "Спутник М" для подростков, следует из данных, опубликованных в государственном реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.

"Изучение безопасности, реактогенности и иммуногенности векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 "Гам-ковид-вак" с измененным антигенным профилем, у взрослых добровольцев. Количество пациентов - 100 [человек]", - следует из данных реестра.

Разрешение на проведение соответствующих клинических исследований Минздрав России выдал 13 сентября. Мероприятия для взрослых будут проходить на базе трех учреждений - двух городских клинических больниц Москвы и Сеченовского университета, для подростков - в Морозовской детской городской клинической больнице, Детской городской клинической больнице им. З. А. Башляевой и Клиническом институте детского здоровья им. Н. Ф. Филатова, входящего в структуру Сеченовского университета.

Ранее исполняющая обязанности заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал обновленную вакцину от коронавируса, клинические испытания которой начнутся в ближайшее время.