Качество воздуха проверили по заявкам москвичей в 27 районах столицы

Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Измерения качества воздуха провели по заявкам жителей в 27 районах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В период с 13 по 19 сентября 2023 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 27 территорий города. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам", - значится в сообщении.

Так, на прошлой неделе передвижная лаборатория посетила административные округа и районы: ЗАО (Филевский Парк, Внуково, Очаково-Матвеевское, Можайский), ВАО (Косино-Ухтомский, Новокосино, Преображенское, Соколиная Гора), СЗАО (Хорошево-Мневники, Митино), ТиНАО (Троицк, поселения Сосенское, Краснопахорское, Филимонковское, Внуковское), САО (Западное Дегунино, Дмитровский), ЮАО (Нагатинский Затон), ЮВАО (Печатники, Некрасовка), ЦАО (Басманный), СВАО (Останкинский, Марьина роща, Отрадное, Лианозово, Бутырский, Марфино). Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства столицы.

"В Москве каждый житель имеет возможность сообщить в департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. Ни один сигнал от горожан не остается без внимания: ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводятся экологические обследования указанных в заявках территорий. Для этих целей в составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории", - заверили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.