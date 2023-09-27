Воздвижение Креста Господня: история, смысл и традиции праздника

Кульминационный момент праздника — когда первенствующий священник или епископ, одетый в фиолетовое облачение, выносит Крест. Все молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. Во время общего поклонения Кресту поется тропарь: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим".

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения. На отдание священник уносит Крест в алтарь.