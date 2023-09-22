Минск готов в ближайшее время организовать встречу дипломатов с детьми из Донбасса

Минск ранее официально пригласил генсека ООН Антониу Гутерриша посетить Белоруссию для изучения ситуации

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. МИД Белоруссии готов в течение ближайших недель организовать для иностранных дипломатов, аккредитованных в республике, посещение мест отдыха детей, прибывших из Донбасса. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой заявлении ведомства.

"22 сентября в МИД состоялся брифинг заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Юрия Амбразевича для представителей аккредитованного в Беларуси дипломатического корпуса по вопросам оздоровления в нашей стране детей из иностранных государств", - говорится в сообщении. Целью встречи стало доведение до дипломатов актуальной информации о гуманитарной деятельности Минска по содействию оздоровлению детей из Донбасса.

В мероприятии принял участие руководитель белорусского благотворительного фонда помощи детям из районов, затронутых вооруженным конфликтом на Украине, Алексей Талай. "Он также пригласил иностранных дипломатов, аккредитованных в Республике Беларусь, лично посетить места отдыха детей, пообщаться с ними и с сопровождающими лицами, а также внести иной посильный вклад в эту гуманитарную миссию. По договоренности между фондом Алексея Талая и Министерством иностранных дел Беларуси такая встреча для представителей дипломатического корпуса может быть организована в течение ближайших недель", - говорится в сообщении МИД.

"С учетом публично звучащих, в том числе на площадках ООН, со стороны отдельных официальных лиц Украины, а также западных политических и государственных деятелей и структур обвинений руководства Беларуси в "насильственной депортации" украинских детей, заместитель министра подробно остановился на работе белорусских общественных объединений и государственных структур по оказанию помощи детям Донбасса. Была подчеркнута полная прозрачность соответствующих проектов и их соответствие всем юридическим требованиям на предмет порядка въезда, выезда и пребывания несовершеннолетних иностранных граждан на территории нашего государства", - добавили в МИД. Ранее глава ведомства Сергей Алейник заявил, что Минск официально пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша лично посетить Белоруссию для изучения ситуации.

Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента республики Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. В конце июня Лукашенко назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием детей Донбасса для оздоровления в республике.