В Ленинградском районе Краснодарского края выявили очаг африканской чумы свиней

В радиусе 10 км также установили угрожаемую зону.

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) выявлен на предприятии в Ленинградском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе со ссылкой на департамент ветеринарии Краснодарского края.

"В Ленинградском районе обнаружен очаг африканской чумы свиней в свинотоварной ферме АО "Ленинградское". Поголовье в соответствии с ветеринарными правилами будет изъято и уничтожено", - говорится в сообщении.

В радиусе 10 км от выявленного очага также установили угрожаемую зону. Для предотвращения распространения и ликвидации очага африканской чумы свиней проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами, установлен карантин.

Как уточняет в Telegram-канале глава Ленинградского района Юрий Шулико, на время выполнения комплекса противоэпидемических мероприятий на дорогах при въезде на территорию района организуем круглосуточные контрольно-пропускные пункты, оборудованные временными дезбарьерами, шлагбаумами, дезинфекционными установками и камерами.

Ранее в четырех районах Краснодарского края были локализованы вспышки заболевания африканской чумы свиней. Так же сообщается, что в Краснодаре, Выселковском, Тихорецком и Калининском районах Краснодарского края карантин африканской чумы свиней отменен.