МЭР прогнозирует ежегодный рост турпотока по России до 2026 года на 5-8%

Рост будет обеспечен увеличением доступного номерного фонда, в том числе по программе быстровозводимых модульных гостиниц, повышением популярности путешествий внутри страны, а также увеличением числа зарубежных туристов, считают в ведомстве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Туристический поток по России до 2026 года будет увеличиваться на 5-8% в год. По итогам 2023 года показатель вырастет на 8-10% по сравнению с 2022 годом, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, подготовленного Минэкономразвития РФ.

"После восстановления в 2022 году "доковидного" уровня до 70 млн человек (количество граждан РФ, воспользовавшихся услугами в коллективных средствах размещения) рост указанного показателя в 2023 году составит порядка 8-10%. В перспективе до 2026 года, в зависимости от достигнутых в 2023 году показателей, ежегодный рост составит от 5 до 8%", - говорится в документе.

Как отмечается в прогнозе, рост будет обеспечен увеличением доступного номерного фонда, в том числе по программе быстровозводимых модульных гостиниц, повышением популярности путешествий внутри страны, а также увеличением числа зарубежных туристов благодаря запущенной в 2023 году электронной визе и групповым безвизовым поездкам с Китаем и Ираном.

Существенное влияние на динамику развития отрасли и рост предложения туристических услуг в стране будут оказывать механизмы поддержки национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Программа льготного кредитования строительства крупных гостиниц, создания обеспечивающей инфраструктуры, участия в капитале инвестиционных проектов обеспечат сохранение положительной динамики объема частных инвестиций в индустрию, подчеркнули в министерстве.

Развитие круглогодичной туристической инфраструктуры, включая парки развлечений, аквапарки, морские и горнолыжные курорты, а также развитие точек притяжения на уровне регионов позволит обеспечить увеличение загрузки действующего номерного фонда и создание нового.

Одновременно с этим новый импульс развития получит институт особых экономических зон туристско-рекреационного типа за счет концентрации мер государственный поддержки на таких территориях, отмечается в документе.