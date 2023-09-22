В Петербурге начали готовить волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 года

Новый центр при СПбГЭУ стал одним из 27, которые будут координировать работу корпуса волонтеров фестиваля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи открылся в пятницу на базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Вуз подготовит для фестиваля 215 добровольцев, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

"Центр подготовит 215 добровольцев для Всемирного фестиваля молодежи, в том числе 120 специалистов из Санкт-Петербурга. Университет также отберет и обучит волонтеров Ленинградской, Псковской и Новгородской областей", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия приняли участие ректор вуза Игорь Максимцев, заместитель генерального директора по региональному взаимодействию Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Лариса Сулима и председатель городского комитета по молодежной политике Богдан Заставный. Они подписали соглашения о сотрудничестве.

Новый центр при СПбГЭУ стал одним из 27, которые будут координировать работу корпуса волонтеров фестиваля весной 2024 года. Всего в его организации и проведении задействуют 5 тыс. добровольцев из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Регистрация волонтеров открыта до 1 декабря 2023 года на платформе Добро.РФ.

Как отметили в пресс-службе петербургского правительства, сейчас уже началось обучение тренеров волонтерского корпуса ВФМ-2024, в том числе из Санкт-Петербурга и других регионов СЗФО - образовательный семинар для них состоялся с 19 по 22 сентября в рамках окружного форума добровольцев в Мурманской области, в нем участвовали более 20 человек.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 17 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Главные мероприятия планируются на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта, а начиная с 10 марта фестиваль продолжит региональная программа в 30 городах России.

Ожидается, что в фестивале примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других сфер - в том числе не менее 10 тыс. иностранных гостей. Впервые в истории фестивального движения возможность участия получат подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.