В Воронежской области число заболевших сибирской язвой выросло до 11

Заболевание протекает в средней степени тяжести с положительной динамикой, лихорадящих пациентов нет

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11, все госпитализированы, сообщается на сайте правительства региона.

"В настоящее время в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи №8 находятся на лечении 10 пациентов с подтвержденным диагнозом сибирской язвы. На базе областной детской клинической больницы №2 продолжает лечение ребенок 2008 года <...>. Заболевание протекает в средней степени тяжести с положительной динамикой, лихорадящих пациентов нет", - говорится в сообщении.

Ранее медики сообщали, что из очагов сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района и хутора Красные Холмы Панинского района в больницы Воронежа доставлены девять взрослых и один подросток, у которых диагностирована сибирская язва.

По данным правительства региона, в Воронежской области проводится иммунизация жителей, которые подлежат вакцинации против сибирской язвы по роду деятельности, все мероприятия планируют завершить до 15 октября. Для борьбы с распространением сибирской язвы с 20 августа специалисты ветнадзора прошли 75 613 подворий, где вакцинировали 15 421 животное, также продолжается плановая вакцинация в крестьянских фермерских хозяйствах, где привито 22 133 животных.

Два первых очага заболевания выявили в конце августа на хуторе Красные Холмы, где введен карантин до 16 ноября, и на рынке "1 000 мелочей" в Воронеже (на данный момент карантин снят). В начале сентября были выявлены еще два очага в селе Лебединка - в здании фермы и на участке в 650 м от нее, там карантин действует до 20 декабря. По факту заражения людей возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ.