Проект кампуса в Самаре планируют создать до сентября 2024 года

Заявка региона на софинансирование проекта из средств федерального бюджета была отобрана Министерством науки и высшего образования в ноябре 2022 года

ТАСС, 22 сентября. Власти Самарской области рассчитывают завершить проектирование международного межвузовского кампуса в Самаре до сентября 2024 года, сообщается на сайте правительства региона.

"Проектированием масштабного объекта займется "Архитектурное бюро "Студия 44", работы уже стартовали. В планах - завершить проектирование до сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

Заявка Самарской области на софинансирование проекта из средств федерального бюджета была отобрана Министерством науки и высшего образования РФ в ноябре прошлого года. Инвестиции на создание кампуса оцениваются в 39 млрд рублей, это средства федерального бюджета и средства, которые концессионер - компания "ПроКампус№1" - привлечет из внебюджетных источников. Кредиторами выступят ВЭБ.РФ и ПАО "Сбербанк". В планах - ввести объект в эксплуатацию в 2027 году.

Общая площадь кампуса с учетом жилого, научно-образовательного и спортивно-сервисного блоков составит не менее 143 тыс. кв. м. Кампус будет построен в уникальной рекреационной территории, в перспективном районе северной части города Самары, прилегающем к стадиону "Солидарность Самара Арена".