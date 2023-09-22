В Пакше откроется русская школа для детей сотрудников Росатома

В венгерском городе живут и работают по проекту "Пакш-2" примерно 300 человек из России, Белоруссии и других бывших советских республик, сообщил мэр Петер Сабо

ПАКШ /Венгрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Русскоязычная школа для детей специалистов из РФ и других стран СНГ, приехавших для работы по проекту сооружения АЭС "Пакш-2" по контракту с Росатомом, откроется в венгерском городе Пакш. Об этом сообщил в беседе с журналистами мэр Петер Сабо.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, существуют ли какие-то проблемы, связанные с пребыванием в городе иностранцев, он сказал, что сейчас там живут и работают по проекту "Пакш-2" примерно 300 человек из России, Белоруссии и других бывших советских республик. Со временем зарубежных специалистов станет еще больше, отметил Сабо. "Мы хотим, чтобы им было у нас максимально комфортно", - подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что вскоре в Пакше для детей таких специалистов будет открыта русскоязычная школа. "Мы предоставим для нее инфраструктуру, а Росатом - преподавателей", - пообещал мэр.