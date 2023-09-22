На платформе ЕАЭС прошла международная конференция "Арсенал нашей общей Победы"

Главной темой стал вклад Казахстана в борьбу с фашизмом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Общественная палата Евразийского экономического союза при поддержке Российской ассоциации международного сотрудничества провела онлайн-конференцию "Арсенал нашей общей Победы", приуроченную к празднованию окончания Второй мировой войны.

"Для нас Арсенал Победы - это совместный всесторонний вклад народов многих стран в Великую Победу над злом XX века - фашизмом. Победа ковалась на фронте и в тылу: в ожесточенных боях, подполье и партизанских отрядах, на предприятиях, где работали женщины и дети, в госпиталях, где военные хирурги ежедневно и ежечасно совершали подвиг, ставя на ноги даже тяжело раненных, на информационном поле, где каждое известие или статья военных корреспондентов о подвиге и продвижении наших войск удесятеряло силы и стремление к победе, во фронтовых бригадах артистов, укрепляющих боевой дух бойцов, в исполнении знаменитой симфонии Шостаковича в блокадном голодном и холодном Ленинграде", - отметили организаторы мероприятия.

Главной темой стал вклад Казахстана в борьбу с фашизмом. В конференции приняли участие общественные деятели из Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана, Турции, Италии и Словении. От России участвовали, в том числе представители ДНР, ЛНР и Крыма.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому День воинской славы 3 сентября объявлен Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В годы Второй мировой войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибли на полях сражений. Свыше 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, в республике по состоянию на май этого года проживали 222 участника Великой Отечественной войны и лица с инвалидностью вследствие ранений, полученных в период войны.