Глава Севастополя назвал ложной информацию об ударах ВСУ по энергообъектам

Михаил Развожаев рекомендовал жителям города отписаться от каналов, которые выдают дезинформацию

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал фейковой информацию о ракетных ударах по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС.

"Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было. Украинские паблики опять пытаются посеять панику среди горожан", - написал он.

Развожаев рекомендовал жителям города отписаться от каналов, которые выдают дезинформацию, играют на волнении севастопольцев и зарабатывают новых подписчиков.

Кроме того, советник главы Крыма Олег Крючков назвал фейком информацию, распространяемую в соцсетях от имени главы республики Сергея Аксенова, о закрытии "Артека". "Фейковые вбросы. "Артек" работает в обычном режиме и готовится встречать новую смену", - написал он в своем Telegram-канале.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. В результате ЧП ударной волной выбило окна в десяти домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. В результате атаки один военнослужащий числится пропавшим без вести.