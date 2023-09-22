Поисковики нашли под Псковом останки шести красноармейцев, погибших в годы ВОВ

Удалось установить личности двух военных

ПСКОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Поисковики во время экспедиции по местам сражений, проходивших на территории Великолукского района Псковской области в годы Великой Отечественной войны, обнаружили и подняли из земли останки шести военнослужащих Советской армии. Личность двух солдат удалось восстановить по именным медальонам, среди них: Дмитрий Чечулин и Иван Вихров, сообщил ТАСС и.о. командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо.

"В ходе поисковых работ на территории Великолукского района вблизи города Великие Луки найдены останки шести советских бойцов. Установлено два имени погибших солдат по именным медальонам. Один из них - Чечулин Дмитрий Федорович 1913 года рождения, место рождения - Молотовская область, город Кунгур. Он призывался 22 июня 1941 года в воинском звании старшина", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что второй обнаруженный красноармеец - Вихров Иван Федорович 1917 года рождения. "Его место рождения - Калининская область, Удомельский район. Он призывался 24 июня 1941 года в воинском звании рядового из Брусовского района. Вероятно, он был отправлен в воинскую школу. Его разыскивала жена в 1948 году, которая проживала на тот момент в Ленинграде на 6-й Советской улице", - пояснил Колендо.

Кроме того, по словам поисковиков, три именных медальона, которые сохранились хуже остальных, отправлены в одну из московских лабораторий, где специалисты занимаются их прочтением и восстановлением.

Великолукский район в годы войны

Оккупация территории немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Более 11 тыс. великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Останки 16 516 солдат и офицеров Красной Армии покоятся в 31 воинском захоронении района. В районе Великих Лук активно действовали партизанские отряды. В самом городе в 1941-1942 годах существовала патриотическая антифашистская подпольная организация.