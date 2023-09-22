Функционал системы "Моя школа" расширили для детских садов, кружков и секций

Теперь в системе можно будет проверить расписание дошкольных и дополнительных занятий, домашние задания, а также посмотреть обучающие видео и интерактивный контент

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило расширение возможностей информационной системы "Моя школа", теперь детям, родителям и педагогам доступны учебные материалы для дошкольного и дополнительного образования. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Теперь в системе можно будет проверить расписание дошкольных и дополнительных занятий, домашние задания, а также посмотреть обучающие видео и интерактивный контент.

В реализации отдельных функций и задач системы на добровольной основе будет участвовать "Компания ВК". А на ее платформе будет обеспечена онлайн-коммуникация между учителями, учениками и их родителями, в том числе посредством чатов, видеозвонков и конференций.

Постановлением также определен срок перевода системы на единую цифровую платформу "Гостех" - до 1 января 2025 года.

С января 2023 года к ФГИС "Моя школа" подключены все школы РФ. Среди возможностей платформы - облачное хранение файлов, совместная работа с документами, возможность использования на устройствах Smart TV с собственным видеохостингом "Мое просвещение".

Система предназначена для учителей, учеников и их родителей. Она включает библиотеку цифрового образовательного контента, личные кабинеты, цифровой профиль ученика, в котором учитываются учебные и внеучебные результаты, встроенную систему коммуникации, систему видео-конференц-связи. Платформа содержит электронные журналы и дневники, в дальнейшем планируется дополнить ее другим функционалом. К 2024 году в системе планируется представить материалы для всех уровней общего образования по каждому уроку всех учебных предметов школьной программы с 1-го по 11-й класс.