В Севастополе две школы 23 сентября проведут занятия дистанционно после ракетной атаки

Остальные учебные учреждения города будут работать в обычном режиме

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Занятия в двух школах Севастополя в субботу пройдут в дистанционном формате после ракетной атаки на штаб Черноморского флота. Об этом написал заместитель губернатора Игорь Михеев своем Telegram-канале.

"В связи с временными транспортными сложностями в районе центрального городского кольца принято решение завтра провести занятия в школе №3 и гимназии №1 в дистанционном режиме. В этих школах центральной части города шестидневка", - написал он.

Замгубернатора уточнил, что уроки пройдут с использованием системы "Сферум", остальные школы Севастополя работают в обычном режиме.