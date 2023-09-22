В Петербурге вручили международную премию в сфере коммуникаций "Proba Awards 2023"

Награды получили 17 проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Международная премия "Proba Awards 2023" определила лучшие проекты в сфере медиа, коммуникаций и PR. Из 235 проектов со всей страны награды получили 17, церемония вручения состоялась в рамках XXIII международного форума по коммуникациям Baltic Weekend 2023 в Петербурге, сообщает оргкомитет премии.

"Уровень проектов в этом году был настолько высоким, что мы сегодня заседали в два раза дольше, чем было на это отведено", - сказал на церемонии вручения премии генеральный директор SPN Communications, председатель организационного комитета Proba Awards Андрей Баранников.

Всего в рамках конкурса представили 17 номинаций, в том числе особый "Выбор Государственного Эрмитажа". В этой номинации победу одержали VK и их "Проект по сбору средств на реставрацию костюма Петра Великого". В номинации "Корпоративные медиа" премию присудили "Ленте" за их информационный портал "Стойка информации".

OZON одержал победу в номинации "Корпоративные коммуникации" в рамках проекта "Антикризисные коммуникации в связи с пожаром на складе в Подмосковье". Avito вручили премию за проект "Новогодние обещания с Авито". В университетских номинациях победили проекты Томского государственного университета и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Tinkoff получил премии в двух номинациях сразу за два своих проекта - "Близко к сердцу" и "Медведи, утки и капибары: как объединить айтишников в России с помощью мемов и тотемов". Отдельную награду в номинации "Внутренние коммуникации" получил СИБУР со своими "Сказками Сибура". "Чувашская биеннале современного искусства" также получила приз в номинации "Просвещение и образование общества".

Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend собрал в Петербурге 21-22 сентября более 450 топ-менеджеров крупных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ. Специалисты обсудят продвижение России за рубежом, стратегии диалога общества, власти и бизнеса, а также положение СМИ внутри страны в нынешних условиях. За два дня форума состоится шесть круглых столов на актуальные для коммуникационной сферы темы при поддержке АКОС, "Код безопасности" и "Росатом квантовые технологии". ТАСС - генеральный информационный партнер.