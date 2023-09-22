Тысячи протестующих проводят шествие по центру Еревана

Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек после акции протеста на центральной площади в Ереване двинулись шествием по улицам города, перекрывая движение автомобилей. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В конце организованной оппозицией акции лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал граждан идти в разных направлениях, перекрывая движение. Аналогичный призыв прозвучал накануне, в результате чего оказалось парализовано движение автомобилей из-за заблокированных перекрестков.

Шествие проходит мирно, полиция не препятствует движению людей по проезжей части.

Протестующие требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе. Оппозиция планирует проведение акций и в последующие дни.