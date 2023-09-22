В Русском доме в Каире начал работу молодежный образовательный форум

Форум "МОФЕЙ" призван дать египетским молодым людям направление на продолжение образования в России в сочетании с наиболее эффективными методами самообразования

КАИР, 22 сентября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Молодежный образовательный форум "МОФЕЙ", призванный дать египетским юношам и девушкам направление на продолжение образования в России в сочетании с наиболее эффективными методами самообразования, начал работу в Русском доме в Каире.

"Этот форум организован и рассчитан для молодых людей, египетских студентов и детей наших соотечественников в Египте, которые интересуются получением образования в России, хотят поступить в вузы или магистратуры, развиваться и идти в ногу со временем по тому курсу, который предлагает Россия", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС один из организаторов проекта, глава образовательного центра "Ботаник" Дарья Мацук.

С обращениями и презентациями к участникам мероприятия в Каире в онлайн формате обратились представители Ульяновского государственного педагогического университета, Южного Федерального университета в Ростове-на-Дону, Ижевского государственного технического университета имени Калашникова и Невского института языков и культур из Санкт-Петербурга. В программе "МОФЕЙ" мастер-классы по трем направлениям: "Цифровая эра", "Актуальные тенденции развития средств массовой информации" и "От идеи до конкретного проекта". Все семинары проводятся профессионалами, прибывшими из России специально для участия в каирском молодежном форуме.

В первый день форума в Русском доме собралось около сотни молодых людей, заинтересовавшихся программой мероприятия. Приблизительно столько же человек, как считает глава центра "Ботаник", будут участвовать и в семинарах во второй, заключительный день мероприятия. По ее убеждению, если сейчас молодое поколение будет направлено "на правильные рельсы образовательного формата, то уже в ближайшем будущем получим классных специалистов, которые понимают и создают востребованные и интересные проекты".

Руководитель центра рассказала, что в ходе мастер-класса "От идеи до конкретного проекта" ребят научат социальному проектированию, как идею превратить в проект, затем этот проект подать на грант и получить поддержку конкретного фонда в РФ. Это, по словам Дарьи, "важнейшее направление: здесь подростки учатся правильно формулировать свои мысли, целенаправленно ставить задачи". "Уже в скором времени, - добавила она, - в том числе и ребята, участвующие сегодня в этом форуме, будут вырабатывать нужные для людей проекты, которые помогут развивать как общество здесь в Египте, так и сотрудничество между Россией и Египтом". Уникальность нынешнего форума, пояснила она, "заключается именно в соединении принципов российского высшего образования и среды самообразования, в которую вовлекаются египетские юноши и девушки".

Молодежный образовательный форум "МОФЕЙ" организован представительством Россотрудничества в Египте, образовательным центром "Ботаник" при поддержке российского федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).