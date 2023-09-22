В Петербурге волонтеры проведут мониторинг состояния 100 деревянных памятников

Обучающихся добровольцев научат составлять акты визуального осмотра и проводить фотофиксацию состояния памятников архитектуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Волонтеры проведут мониторинг около 100 памятников деревянного зодчества в Санкт-Петербурге до конца 2023 года. Их обучение началось в городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, сообщил ТАСС его председатель Антон Иванов.

В период набора на первый поток обучения, который проходил с конца августа по середину сентября, в отделение поступило около 250 заявок от потенциальных кандидатов. "Мы отобрали 50 лучших заявок. Предпочтение отдавали тем добровольцам, кто либо уже имел какие-либо начальные профессиональные навыки, связанные с архитектурой, историей города, либо проходил у нас когда-то через Школу волонтеров наследия. Обучение будет проходить в течение полутора месяцев," - рассказал Иванов.

Волонтеров научат, в частности, составлять акты визуального осмотра и проводить фотофиксацию состояния памятников архитектуры. "Мы отобрали на первый этап чуть больше 100 объектов [всего в городе их около 300] - это объекты деревянного зодчества, которые как раз больше всего нуждаются в постоянном надзоре, учете", - пояснил Иванов. В целом программа обучения включает в себя шесть лекционных и семь практических занятий, которые будут проводиться ведущими специалистами в области архитектуры и реставрации, преподавателями образовательных учреждений и представителями общественных организаций. Участники проекта, в том числе, освоят основы законодательства по сохранению объектов культурного наследия и государственной системы охраны памятников.

Одна из основных целей проекта - помочь органам власти в получении актуальной информации о состоянии памятников. "Получив эту информацию от волонтеров, у комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры уже будет база для принятия дальнейших решений по их сохранению", - отметил глава отделения.

Программа бесплатного обучения мониторингу объектов культурного наследия будет продолжаться и в 2024 году. "Новый набор будет проводиться в конце января. Программа будет продолжаться до конца следующего года, мы делаем это совместно с Фондом президентских грантов", - сказал Иванов.

Также, по его словам, в рамках этого проекта предусмотрено проведение историко-культурных экспертиз для включения объектов в реестр выявленных памятников. "Часто на это нет денег у госорганов по каким-то причинам, или нет собственника, который бы это заказал. В данном случае мы опять же с помощью Фонда президентских грантов получили такую возможность по критически важным объектам самим проводить эту экспертизу и подавать документы на включение в реестр памятников", - добавил он.