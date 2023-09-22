Более 220 волонтеров начали подготовку к работе на торжествах к 650-летию Кирова

Их наставниками станут 25 тренеров

КИРОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Более 220 волонтеров будут помогать в организации и проведении юбилейных мероприятий в Кирове, который в 2024 году отметит 650-летие. Об этом сообщила в своем Telegram-канале зампред правительства Кировской области Светлана Шумайлова.

"Стартовало обучение волонтеров 650-летия Кирова. Подготовку пройдут более 220 человек, которые в следующем году будут помогать в организации и проведении юбилейных мероприятий: встречать гостей города в аэропорту и гостиницах, сопровождать творческие и спортивные коллективы, вести прямые репортажи с площадок праздника. Их наставниками станут 25 тренеров, которые прошли специальную подготовку от специалистов Ассоциации волонтерских центров", - написала Шумайлова.

Обучение первой группы началось на площадке Вятского государственного университета. Образовательная программа состоит из девяти занятий по трем направлением: компетенции, краеведение и история, мотивация. Они изучат историю города и ключевые мероприятия юбилея.

Подготовка к юбилею

Киров отметит 650-летие в 2024 году. В планах - проведение концертов с участием российских звезд, гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра. Планируется проведение международного фестиваля детских театров "Вятка - город детства", международного Васнецовского пленэра, концертов, джазового фестиваля, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров и других мероприятий.

В Кирове ведутся работы по капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, ведется благоустройство двух крупных парков - имени Кирова и Александровского сада, планируется обновление площади перед областной филармонией. В исторической части города появятся новые общественные пространства. К юбилею планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала и провести ремонт аэровокзального комплекса. Начались работы по рекультивации крупнейшей в Кирове свалки в поселке Костино.