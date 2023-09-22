В Волгоградской области с 2025 года могут начать расчистку притоков Дона

В проект планируют включить более 20 рек

ВОЛЖСКИЙ /Волгоградская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Работы по расчистке и восстановлению русел более 20 рек Донского бассейна могут пройти в 2025-2030 годах в Волгоградской области в рамках нового водного федерального проекта. Об этом заявил журналистам председатель областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Алексей Сивокоз.

"В новый национальный проект, в том числе в соответствии с поручениями и мероприятиями, которые прописаны в дорожной карте по оздоровлению рек, мы включили реки Донского бассейна. Мы провели предварительную работу по инвентаризации вышеуказанных рек, мы определили те участки, которые требуют расчистки, восстановления и создания водопропускных сооружений", - сказал Сивокоз.

По его словам, перечень мероприятий для нового федерального проекта согласован с Нижне-Волжским бассейновым водным управлением и направлен в Росводресурсы на рассмотрение. Предполагается включить в проект более 20 рек Донского бассейна, в числе самых больших Цимла, Терса, Иловля, Медведица.

"За последние девять лет в Волгоградской области благодаря слаженному, налаженному взаимодействию региона с Федеральным агентством водных ресурсов удалось сделать в водоохранной сфере больше, чем за весь постсоветский период. Выполняются такие мероприятия, как восстановление экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, расчистка водных объектов, в том числе рек как Волжского бассейна, так и Донского. Созданы берегоукрепительные сооружения, модернизирована коммунальная инфраструктура, которая негативно влияла на водные объекты, в том числе выполняются мероприятия по сокращению сброса неочищенных сточных вод в Волгу", - добавил Сивокоз.

С 2019 года на реализацию мероприятий федпроекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" Росводресурсы направили 7,4 млрд рублей, только в 2023 году - 2 млрд рублей. Финансирование идет на работы в Волгоградской и Астраханской областях.