Под Псковом открыли мемориал в честь героя СВО Артема Топалова

Он посмертно награжден орденом Мужества

ПСКОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Жители Красногородского района Псковской области провели церемонию открытия мемориальной доски на здании муниципальной агрошколы в честь ее выпускника Артема Топалова, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

"В агрошколе-интернате состоялось торжественное открытие мемориальный доски гвардии ефрейтору Топалову Артему Григорьевичу. В 2020 году он подписал контракт и начал служить в 104-м полку 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Псковской области. С начала специальной военной операции находился на территории Украины. Погиб 23 мая 2022 года. Награжден орденом Мужества посмертно", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на церемонии открытия мемориала присутствовала мать героя Наталья Топалова, а также родственники героя, его друзья и сослуживцы.

Артем Топалов - выпускник агрошколы. В 2018 году был призван на срочную службу в 154-й отдельный комендантский Преображенский полк в Москве. Право открытия памятной доски было предоставлено директору школы, матери Артема и его старшему брату.