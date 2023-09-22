Фонд "Защитники Отечества" будет использовать программу АСИ по подготовке кадров

Как сообщили в фонде, планируется создавать социальные лифты для участников СВО

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" намерен использовать опыт Агентства социальных инициатив (АСИ) по подготовке кадров, в том числе для госслужбы, и распространить его на участников специальной военной операции. Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

"У нас есть ряд совместных проектов, которые касаются непосредственно трудоустройства и обучения наших ребят в рамках тех программ, которые ведет несколько лет АСИ, по подготовке кадрового потенциала. Наши ребята, военнослужащие, которые возвращаются к мирной жизни, должны иметь такую возможность, и мы им будем ее создавать", - сказала она по итогам встречи с главой АСИ Светланой Чупшевой.

По словам Цивилевой, планируется создавать социальные лифты для участников СВО. "[Будем] поддерживать социальные лифты для будущего трудоустройства, в том числе на руководящие должности в государстве", - пояснила она.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня он начал работать во всех регионах России. Как говорится в указе главы государства, фонд нужен "для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей". Учредителем фонда является правительство РФ, работа структуры должна финансироваться из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.

В начале сентября Цивилева сообщала, что фонд за 3 месяца работы получил более 200 тыс. обращений, в 155 тыс. случаях удалось найти решение. По словам Цивилевой, самые частые вопросы обращений - это назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, связанные с участием в специальной военной операцией, получение удостоверения ветерана боевых действий, юридическая помощь, льготы по коммунальным платежам.