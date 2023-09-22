В новом микрорайоне Дербента построят духовный центр с синагогой, мечетью и церковью

Объект возведут в рамках плана развития города, рассчитанного на период до 2027 года

ДЕРБЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Духовный центр с синагогой, мечетью и церковью будет построен в новом строящемся микрорайоне Дербента на площади 25 га за счет внебюджетных источников. Строительство профинансирует российский сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, сообщил глава региона Сергей Меликов на пленарном заседании IX парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

"Из внебюджетных средств, опять же, в том числе благодаря нашему сенатору [Сулейману Керимову], планируется построить духовный центр, где будут размещены храмы всех трех основных религий, представленных в Дербенте", - сказал Меликов.

По его словам, новый духовный центр будет включать в себя соборную мечеть, православную церковь и синагогу. Объект будет построен в рамках плана развития города Дербента, рассчитанного на период до 2027 года.

"Такой центр символизирует гармонию и историческое существование религий и культур не только в древнем Дербенте, Дагестане, но и во всей нашей большой стране. Развитие уникальной культуры подтверждает актуальность тематики нашего сегодняшнего форума, что культурное наследие - это основа межнационального взаимопонимания народов России, которое и сегодня для нас актуально и воплощается в новых проектах", - добавил глава региона.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии Дербента, возведение духовного центра планируется в строящемся микрорайоне "Южный" на площади 25 га. Помимо центра, микрорайон будет обустроен жилой застройкой с доступной средой и подземным паркингом, офисным кластером, парковыми зонами, современной улично-дорожной сетью с подземными коммуникациями.

Дербент считается древнейшим из современных городов России, он находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на этой территории существовало еще около 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента в список всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.