Попова сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на 30% ниже по сравнению с 2022 годом

По словам главы Роспотребнадзора, этот показатель составляет порядка 800 тыс. заболевших в неделю

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла уровня порядка 800 тыс. заболевших в неделю, однако этот показатель на 30% ниже, чем в тот же период прошлого года. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В этом году заболеваемость [гриппом] ниже. Во-первых, она начала подниматься на второй неделе сентября и за прошедшие две недели подъема достигла уровня порядка 800 тыс. заболевших в неделю. Это на 30% меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября в прошлом году", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Попова назвала такой подъем заболеваемости "умеренным". При этом она отметила, что текущие инфекции очень заразные, поэтому часто заболевают целые классы в школах. "Если в классе отсутствуют больше 20% детей, этот класс уходит на карантин или дистанционное обучение. Это же касается и всей школы - если же отсутствует 20% деток в школе по причине болезни, то тогда школа должна уйти на дистант", - пояснила она.

11 сентября в России стартовала прививочная кампания от гриппа. Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе страны и не менее 75% от числа лиц из групп риска.