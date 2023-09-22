В России не зарегистрировали случаев заражения вариантом коронавируса "пирола"

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, по этой причине в стране нет собственных наблюдений за больным, у которого был бы такой вирус

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса BA.2.86, или "пиролой", в России не зарегистрировано, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ на сегодняшний день не зарегистрирован ни один случай, поэтому у нас нет собственных наблюдений за больным, у которого был бы вирус <...> "пирола", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Поповой, зарубежные специалисты сообщают, что заражение "пиролой" не требует госпитализации. "Чуть тяжелее [течение заболевания], чем это был "омикрон", тот, который был в начале 2022 года. Тяжелая температура в первые несколько дней, очень серьезное недомогание, но пока не описывают развитие каких-то осложнений. Схож с клиникой ОРВИ и гриппа, особенно если это тяжелое течение", - рассказала она.

"Как только появляется новый геновариант, мы смотрим, может ли эта последовательность обойти нашу тест-систему. ["Пирола"] не может", - заключила она.