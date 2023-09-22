Попова заявила об отсутствии необходимости вводить масочный режим

У работодателей есть возможность ввести его на месте, отметила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Необходимости вводить масочный режим по всей России из-за коронавируса нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нет никаких условий для того, чтоб вводить [масочный режим] везде, есть возможность работодателя [ввести на месте]", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Некоторые регионы приняли решение ввести масочный режим в медицинских учреждениях.