В Ярославской области общественный транспорт намерены полностью обновить к 2026 году

В 2023 году в регион поступило около 700 новых единиц транспорта российских и белорусских производителей

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Весь подвижной состав общественного транспорта в Ярославской области обновят до конца 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"За два года мы должны обновить весь подвижной состав и обеспечить жителям комфортный и безопасный общественный транспорт", - написал Евраев.

Первый этап модернизации транспорта в регионе коснулся Ярославля и Ярославского района - в 2023 году парк пассажирских автобусов полностью заменили. В регион поступило около 700 новых брендированных машин российских и белорусских производителей. На маршруты вышли автобусы большого и среднего класса, повышенной вместимости.

По словам Евраева, следующим этапом станет замена автобусов в Рыбинске и Рыбинском районе. "Внесем изменения в бюджет, проведем торги, и уже в феврале новые современные машины начнут выходить на маршруты. Всего заменим более 100 единиц транспорта, поэтому процесс будет постепенным и продлится до конца весны", - отметил губернатор.