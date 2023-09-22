В Петербурге 22 сентября установили новый суточный рекорд температуры

Температура воздуха в городе достигла +22,6 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Новый суточный температурный рекорд установили в Санкт-Петербурге 22 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Итоговое значение нового суточного рекорда тепла в Санкт-Петербурге для 22 сентября составляет +22,6 градуса", - отметил синоптик.

Таким образом был перекрыт рекорд 1936 года для этого дня, который составлял +21,9 градуса.

Ранее сообщалось, что ночь на 22 сентября стала самой теплой за все время наблюдений (+14,8 градусов). Как отмечал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, все три предстоящие ночи в городе будут самыми теплыми.