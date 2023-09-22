На Кировском стенде на ВДНХ разместят динамические фигуры парейазавра и Дымковской барыни

Производством таких объектов занимается компания "Диномашина"

КИРОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Стенд Кировской области на международная выставке-форуме "Россия" на ВДНХ украсят динамические фигуры Дымковской барыни и парейазавра. Об этом написал в своем Telegram-канале первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

"Стенд Кировской области на ВДНХ украсят динамические фигуры Дымковской барыни и парейазавра. Их производством занимается кировская компания "Диномашина". Сейчас рабочая группа утверждает окончательный дизайн-проект стенда и его концепцию. Для визуализации будет также использован официальный логотип 650-летия города Кирова", - написал Курдюмов.

В Кировской области расположено Котельничское местонахождение парейазавров - одно из крупнейших в мире. Скелеты древних животных находят на этой территории с 1933 года, когда гидрогеолог Сергей Каштанов впервые обнаружил здесь остатки древнего ящера парейазавра. По образу жизни парейазавры напоминали современных бегемотов, большую часть времени проводили на суше. Питались, предположительно, водорослями. Ученые предполагают, что около 260 млн лет назад Соколья гора под Котельничем была частью древней реки, у берегов которой жили растительноядные и хищные рептилии и другие животные, скелеты которых сейчас хранятся в фондах Вятского палеонтологического музея: горгонопсы, суминии, дицинодонты, парейазавры, тероцефалы.

Дымковский народный промысел существует более 400 лет, он появился в слободе Дымково, расположенной в заречной части Кирова. В весенний период эту местность затапливает, перемешанная с мелким речным песком глина с давних пор служила материалом для производства игрушки. Со временем в Дымково сложилась потомственная традиция изготовления глиняной игрушки. Летом мастерицы копали и месили глину, толкли вручную и растирали в краскотерках комовой мел, с осени до весны - лепили, сушили, обжигали изделия, белили мелом, разведенным на снятом коровьем молоке, красили яичными красками и украшали несложным орнаментом, используя, в основном, красный, желтый, синий, зеленый цвета.

Киров на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Стенд Кировской области расскажет о потенциале и достижениях региона за последние 20 лет.

На одном из центральных экранов посетителям презентуют ролик о развитии Хлынова, Вятки и Кирова, а также о промышленности региона. Отдельный видеоблог будет посвящен различным тематикам, связанным с развитием региона: изобретениям и технологиям, достопримечательностям Кирова, богатству природы и любимым местам отдыха кировчан. Участники выставки смогут увидеть творческие проекты, реализованные на Вятке. Так, на выставке презентуют ожившие картины братьев Васнецовых, Виктора и Аполлинария, известных художников, родившихся на вятской земле. На экране будет демонстрироваться проект "Вятское собрание", который включает 15 анимационных фильмов. Каждая серия раскрывает интересные, малоизвестные факты биографии одного из наших великих земляков или людей, когда-либо посещавших вятскую землю: от Александра I, Петра Ильича Чайковского до летчика-космонавта Виктора Петровича Савиных и многих других.

Выступление кировских коллективов на главной сцене будет сопровождать видеоряд, где использован фирменный стиль и визуальные элементы, ассоциирующиеся с Кировской областью.