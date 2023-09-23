Мотосезон в Москве завершится парадом на Садовом кольце

Колонна мотоциклистов стартует от проспекта Академика Сахарова, всего участники фестиваля проедут 31 км - два круга по Садовому кольцу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мотосезон закроют в Москве в субботу тематическими фестивалем и парадом. Любители байков проедут колонной два круга по Садовому кольцу, а перед началом мотопарада состоятся развлекательные и спортивные мероприятия, выступления каскадеров и популярных артистов.

"В субботу состоится самое громкое событие сентября - "Мотофестиваль 2023"! В 14:00 мск колонна мотоциклистов стартует от проспекта Академика Сахарова. Мотоциклисты проедут 31 км - два круга по Садовому кольцу. Участников и гостей фестиваля ждут конкурсы, выступления каскадеров и музыкальных групп Join Trip, Mister Twister, а еще Артура Беркута", - сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Как отметили в столичном департаменте транспорта, 23 сентября с 13:50 будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. После прохождения колонны движение будет сразу открыто. Также с 00:01 до 16:00 закрыт проезд на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой), где уже недоступна парковка до 23:59 23 сентября.

"Приглашаем всех на фестиваль на проспект Академика Сахарова. Такие мероприятия показывают, как много в Москве мотоциклистов, позволяют поближе познакомиться с мотокультурой и учат взаимоуважению на дороге. <...> Количество мотоциклистов в столице с каждым годом увеличивается, интерес к мототранспорту продолжает расти. Именно поэтому задача таких акций - напомнить о правилах дорожного движения и безопасности. Мы будем рады новым участникам, ведь закрытие мотосезона - яркое событие в жизни нашего города", - отметил и.о. заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого привели в департаменте.