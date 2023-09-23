Швейцарские власти запретили присутствие СМИ на мероприятии РФ в честь Суворова

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин напомнил, что подобные запреты на присутствие средств массовой информации на мемориальных мероприятиях посольства ввели и во время церемонии возложения венков к могиле советских воинов в Базеле 9 мая

БЕРН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Власти швейцарского кантона Ури ввели ограничения на мемориальные мероприятия в Андерматте, посвященные 224-й годовщине перехода Суворова через Альпы. Они запретили присутствие прессы на запланированной посольством РФ на 24 сентября церемонии возложения цветов к памятнику сподвижникам русского полководца, погибшим в 1799 году в боях с войсками Наполеона, сообщил ТАСС посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Мы уведомили МИД Швейцарии о том, что мы планируем, как и в прошлом году, провести эту церемонию, и мы находились в переписке с властями кантона Ури. Они написали нам, что не должно быть никакой музыки, речей, прессы. То есть они ограничивают проведение церемонии", - сказал Гармонин. Он напомнил, что подобные запреты на присутствие СМИ на мемориальных мероприятиях посольства РФ были введены властями и во время церемонии возложения венков к могиле советских воинов в Базеле 9 мая.

Посол выразил уверенность, что, "несмотря на ограничения местных властей, 24 сентября у памятника в Андерматте будет море цветов" и к мемориалу придут "не только представители посольств России и Белоруссии, но и простые швейцарские граждане".

Выступая на состоявшемся 22 сентября в посольстве России в Берне приеме, посвященном 224-й годовщине альпийского похода русской армии под командованием Александра Суворова, Гармонин отметил, что этот поход стал "знаменательным событием не только для России, но и для Швейцарии, поскольку он заложил основы независимости Швейцарской Конфедерации". По его словам, переход через Альпы "продемонстрировал беспримерную храбрость и стойкость русских солдат и офицеров".

До пандемии ковида в Швейцарии в конце сентября с размахом проходили Суворовские дни. С концертами выступали курсанты военно-музыкального училища из Москвы. "В последние два года в силу известных обстоятельств, связанных со специальной военной операцией, швейцарские власти пытаются ограничить эти торжества", - сказал российский посол.

Памятник в Андерматте

Суворовский монумент - высеченный в скале 12-метровый крест - находится на окраине Андерматта вблизи места знаменитой битвы у Чертова моста в ущелье Шёленнен. Он был сооружен в 1898 году на средства князя Сергея Голицына (1843-1915) по проекту петербургского архитектора Александра Векшинского (1859-1908). В надписи на плите говорится, что монумент посвящен "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Участок земли площадью около 500 кв. м, на котором установлен монумент, принадлежит России. Его безвозмездно передала Российской империи в конце XIX века Унзернская община. Ежегодно в 20-х числах сентября в рамках традиционных Суворовских дней у памятника проводится торжественная церемония возложения венков с участием представителей России, Белоруссии и Швейцарии.

Швейцарский поход Суворова (10-27 сентября 1799 года по старому стилю) был предпринят с целью разгрома и изгнания из Гельветической республики французских войск.