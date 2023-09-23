Минцифры хочет внедрить подтверждение личности россиян до 14 лет в систему ЕСИА

Также предлагается создать способ заочно подтвердить личность для всех несовершеннолетних россиян

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает создать способ подтверждения личности граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для пользователей, не достигших 14 лет, а также способ заочно подтвердить личность для всех несовершеннолетних россиян. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в правила использования федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", - говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие статуса "подтвержденной учетной записи" лиц, не достигших 14-летнего возраста, затрудняет совершенствование процесса перевода государственных услуг и иных сервисов в электронный вид с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

"На текущий момент правилами использования ЕСИА не предусмотрено способов завершения регистрации для физических лиц, не достигших 14-летнего возраста. Одновременно для всех несовершеннолетних граждан будет создан удобный способ подтверждения личности при завершении регистрации в ЕСИА, не требующий очного посещения несовершеннолетними гражданами и их законными представителями многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", - указано в пояснительной записке.