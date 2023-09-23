В 23 регионах России ожидаются сложные погодные условия в ближайшие дни

В частности, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируются ливни, грозы, град, сильный ветер и понижение температуры

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сильные осадки, ветер, грозы и град прогнозируются в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. В 17 регионах России существуют высокие риски лесных пожаров, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее сложная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и особенно в Алтайском крае. 23-го и 24-го числа в этих регионах сильный дождь, гроза, град, ветер до 22-25 м/с и понижение температуры. В Республике Алтай помимо сильного ветра, грозы и града прогнозируется мокрый снег с дождем, метель и гололедные явления в предгорьях", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Коми, Туве, Чувашии, Татарстане, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Иркутской областях в ближайшие дни существуют высокие риски возникновения лесных пожаров. В этих регионах объявлен оранжевый уровень погодной опасности. "Нужно быть очень внимательным, отдыхая на природе в том числе. Это та ситуация, когда достаточно одной спички", - предупредил метеоролог.

Четвертый и пятый классы пожарной опасности также прогнозируется в семи регионах Южного федерального округа: Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму, Адыгее и Калмыкии.