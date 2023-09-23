Во Владивостоке открылись всероссийские соревнования роботизированных лодок

В них примут участие 9 команд школьников, студентов и аспирантов в возрасте от 14 до 29 лет

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Соревнования роботизированных лодок, в которых участвуют команды школьников, студентов и аспирантов из разных регионов России, открылись во Владивостоке. На них устройства, разработанные участниками, будут в автономном режиме выполнять различные задачи в бассейне, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Всероссийские соревнования роботизированных лодок пройдут во Владивостоке с 23 по 25 сентября. Соревнования проводятся на базе Дальневосточного морского тренажерного центра (ДВМТЦ) Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского в рамках проекта Кружкового движения НТИ "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике". В командных соревнованиях примут участие 9 команд школьников, студентов и аспирантов в возрасте от 14 до 29 лет из Владивостока, Канска, Санкт-Петербурга и Челябинска", - сообщили в пресс-службе.

Первой задачей для команд стала разработка и сборка автономного судна длиной не более 1,5 м. После этого они будут выполнять специальные задачи в бассейне. Так, лодкам необходимо в автономном режиме пройти ворота, обогнуть маркер по часовой или против часовой стрелки в зависимости от его цвета, коснуться трех буев, попасть тремя шарами в корзину, сбросить маяк в специальную выделенную область на дне и пришвартоваться к стояночному месту. Дополнительно командам необходимо подготовить технический отчет и провести защиту проекта перед специалистами в области автономного судовождения.

Проект "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике" реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Морским государственным университетом имени адмирала Г. И. Невельского, Центром развития робототехники и отраслевым центром "Маринет" Национальной технологической инициативы. Проект направлен на подготовку нового поколения технологических лидеров по направлениям и в интересах рынка "Маринет", создание и интеграцию в образовательный процесс комплексной системы подготовки школьников и студентов к российским и международным технологическим соревнованиям.

В 2023 году в рамках проекта "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике" состоялась серия мероприятий. Так, в мае во Владивостоке прошли Всероссийские соревнования по подводной робототехнике, на которых в разработке телеуправляемых и автономных подводных роботов состязались более 200 участников, в июне на базе лицея "Иннополис" состоялись всероссийские соревнования среди автономных необитаемых подводных аппаратов. Летом российские команды заняли призовые места на первых международных соревнованиях по подводной робототехнике "Подводный биатлон", которые прошли в Казахстане. Кроме того, в августе на площадке Центра развития робототехники во Владивостоке состоялась Летняя школа по подводной робототехнике для наставников.