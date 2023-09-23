Онищенко допустил введение масочного режима из-за ковида и ОРВИ точечно

Заместитель президента Российской академии образования отметил, что заболеваемость еще вырастет, но это естественно для эпидемического сезона

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Текущий рост числа заболевших ковидом, ОРВИ или гриппом - естественный эпидемический процесс, поэтому масочный режим может вводиться точечно, там, где это действительно необходимо. Такое мнение ТАСС высказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Все идет естественным, закономерным путем. Пришла осень, школьники сели за парты, студенты тоже, метро стало более загруженным, что привело к более частым контактам людей, - сказал он. - Масочный режим по необходимости могут ввести в конкретном классе, в конкретном учреждении, в конкретном регионе. Не везде сразу и не по всей России".

При этом эксперт отметил, что расслабляться не стоит, так как заболеваемость еще вырастет, но это естественно для эпидемического сезона. "Нужно пойти привиться от гриппа, одеваться по сезону, носить маски, когда об этом скажут, хорошо питаться, принимать витамины, быть в хорошем настроении", - посоветовал Онищенко.

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 19 сентября сообщили, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Некоторые регионы приняли решение ввести масочный режим в медицинских учреждениях.